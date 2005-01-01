Воссоздай предысторию и опиши Симеонова. Что характеризует этого человека. Какой он?

Гость: Гость:

В 1983 году окончила Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Из 28 лет трудового стажа 20 лет посвятила работе в жилищно-коммунальном хозяйстве. С 1992 по 2007 год возглавляла НО ЖЭК № 1 Трусовского района. В 2005 году закончила обучение в Астраханском филиале Волгоградской академии госслужбы (факультет «Финансы и кредит»))[1].