Укажите именное словосочетание 1)лётний денек 2)придумать рассказ 3)подарок маме

Русский язык
Укажите именное словосочетание 1)лётний денек 2)придумать рассказ 3)подарок маме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именным словосочетание является 1) етний денек
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