Как понять пре или при если их очень трудно определить? К примеру : приготовить,п??еодолеть. 6 класс
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Как понять пре или при если их очень трудно определить? К примеру : приготовить,п??еодолеть. 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По значению: Приставка -при указывает на: 1) пространственную близость (пришкольный) 2) присоединение, приближение 3) совершение действия в неполном объеме (приоткрыть) 4) доведение действия до конца (приплыть) Приставка -пре указывает на: 1) Значение "через" (близка по значению приставка "пере" (преступать-переступать) 2) Значение "по-иному": преображать, пререкаться 3) высокую степень качества (преинтересный) 4) действие, достигающее предельной степени (превосходить)
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