Онлайн Сравните положение жрецов в Древнем Египте и Месопотамии

История
Онлайн Сравните положение жрецов в Древнем Египте и Месопотамии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Древнем Египте жрецы воистину были самыми важными людьми во всем государстве. У них были невероятные богатство, земля, рабы, а также огромная политическая власть. У жрецов были научные знания, которыми не обладал никто, кроме них.
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