Запишите предложения.Найдите однородные члены предложения подчеркните из и сост??вьте к каждому предложению схему. 1 Коротышки делали из березовой коры лодочки,переплывали через реку и ходили в лес за ягодами.2.Эти книги лежали...

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Запишите предложения.Найдите однородные члены предложения подчеркните из и сост??вьте к каждому предложению схему. 1 Коротышки делали из березовой коры лодочки,переплывали через реку и ходили в лес за ягодами.2.Эти книги лежали у него и на столе, и под столом,и на кровати,и под кроватью.3.Механик Винтик и его помощник шпунтик были очень хорошие мастера.Из карманов их курток вечно торчали гаечные ключи,клещи,напильники и другие железные инструменты

Автор: Гость