Запишите предложения.Найдите однородные члены предложения подчеркните из и сост??вьте к каждому предложению схему. 1 Коротышки делали из березовой коры лодочки,переплывали через реку и ходили в лес за ягодами.2.Эти книги лежали...

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Запишите предложения.Найдите однородные члены предложения подчеркните из и сост??вьте к каждому предложению схему. 1 Коротышки делали из березовой коры лодочки,переплывали через реку и ходили в лес за ягодами.2.Эти книги лежали у него и на столе, и под столом,и на кровати,и под кроватью.3.Механик Винтик и его помощник шпунтик были очень хорошие мастера.Из карманов их курток вечно торчали гаечные ключи,клещи,напильники и другие железные инструменты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Делали, переплывали и ходили ( сказуемое выраженное глаголом ) [ - =, = и =] (только = обведи в кружочек) 2. И на столе, и под столом, и на кровати, и под кроватью ( наречие выраженное подлежащим ) [ - = _._., _._., _._._, _._._.] тут тоже в кружочек 3. Ключи, клещи, напильники и другие инструменты ( дополнение выраженное подлежащим ) [ = _ _, _ _, _ _ и _ _] тут в кружочек надо обвести
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