К пруду идут гуси и утки, всего 18 птиц. Гусей в 2 раза больше, чем уток. Сколько гусей и сколько уток? Составьтепо тексту задачи уравнение, обозначив число уток буквой х. 1) x • 2 = 18 2) x : 2 = 18 3) 2x - x =18 4) x +2x ...

Математика

К пруду идут гуси и утки, всего 18 птиц. Гусей в 2 раза больше, чем уток. Сколько гусей и сколько уток? Составьтепо тексту задачи уравнение, обозначив число уток буквой х. 1) x • 2 = 18 2) x : 2 = 18 3) 2x - x =18 4) x +2x = 18

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