К пруду идут гуси и утки, всего 18 птиц. Гусей в 2 раза больше, чем уток. Сколько гусей и сколько уток? Составьтепо тексту задачи уравнение, обозначив число уток буквой х. 1) x • 2 = 18 2) x : 2 = 18 3) 2x - x =18 4) x +2x ...
Математика
К пруду идут гуси и утки, всего 18 птиц. Гусей в 2 раза больше, чем уток. Сколько гусей и сколько уток? Составьтепо тексту задачи уравнение, обозначив число уток буквой х. 1) x • 2 = 18 2) x : 2 = 18 3) 2x - x =18 4) x +2x = 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 4 x+2x=18 3x=18 x=6 6 уток и 6*2=12 гусей
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