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Помогите с казахским 2 и 3 денгей
Қазақ тiлi
Помогите с казахским 2 и 3 денгей
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Гость:
3 денгей тут должен быть текст
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