Помогите с химией, напишите 5 изомеров к этой херне
Химия
Помогите с химией, напишите 5 изомеров к этой херне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) CH₂ = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃ 2) CH₃ - CH = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃ 3) CH₃ - CH₂ - CH = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃ 4) CH₃ - C = CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃ ! CH₃ 5) CH₂ = CH - CH - CH - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃ ! ! CH₃ CH₃
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