Помогите с химией!!! Срочно очень! Сколько металла, эквивалентная масса которого 12.16 г/моль, взаимодействует с 310 см^3 кислорода (Н.у.)

Химия
Помогите с химией!!! Срочно очень! Сколько металла, эквивалентная масса которого 12.16 г/моль, взаимодействует с 310 см^3 кислорода (Н.у.)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ты должен перевести см3 в дм3 и это число поделить на 22,4дм3/моль. этим ты найдешь химическое количество. 2. химическое количество умножить на эквивалентную массу и получается масса металла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выбери верную запись.4см5мм=54 4см5мм=9мм 4см5мм=45мм
Ответить
Математика
Бабушка посчитала чтобы дать каждому внуку 6 конфет ей не хватит 8 конфет а если да??ь по 4 конфеты то 6 конфет останется .Вопрос сколько внуков у ...
Ответить
Математика
При каком значении b выражение 4b-(358+b)/(48-b)+(56-b) не имеет смысла
Ответить
Математика
Сад прямоугольный форме решили обнести забором длина сада 800 м а ширина 5/8 какой длина должен быть забор
Ответить
Русский язык
Подчеркни орфограммы.А он не бегал,не играл И не дремал на печке, А он быка дрессир??вал На поле возле речки.
Ответить