Помогите с химией!!! Срочно очень! Сколько металла, эквивалентная масса которого 12.16 г/моль, взаимодействует с 310 см^3 кислорода (Н.у.)
Химия
Помогите с химией!!! Срочно очень! Сколько металла, эквивалентная масса которого 12.16 г/моль, взаимодействует с 310 см^3 кислорода (Н.у.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ты должен перевести см3 в дм3 и это число поделить на 22,4дм3/моль. этим ты найдешь химическое количество. 2. химическое количество умножить на эквивалентную массу и получается масса металла
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