Помогите с литературой 11 класс!!! Пожалуйста через час уже нужен ответ:( На обе карточки все задания прошу кому не сложно ХЕЛП!!

Литература
Помогите с литературой 11 класс!!! Пожалуйста через час уже нужен ответ:( На обе карточки все задания прошу кому не сложно ХЕЛП!!
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Автор: Гость
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Гость:
Сам думай 11 класс  даже на английском писать не умеешь даун 
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