Помогите с литературой 11 класс!!! Пожалуйста через час уже нужен ответ:( На обе карточки все задания прошу кому не сложно ХЕЛП!!

Литература

Помогите с литературой 11 класс!!! Пожалуйста через час уже нужен ответ:( На обе карточки все задания прошу кому не сложно ХЕЛП!!

Автор: Гость