Помогите с номером 10 и 11 а число всех пчёл 25.200 это в 11номере
Математика
Помогите с номером 10 и 11 а число всех пчёл 25.200 это в 11номере
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Гость:
Сфоткай не боком чтобы было нормально видно
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