Помогите составить стих на тему осень!! Очень нужно

Литература
Помогите составить стих на тему осень!! Очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сегодня увидел(а) осень:Над деревьев застывших руками. Тяжело она пролетала.И, когтями цепляясь за ветви,Их безлистными в мире бросала.Как глядят эти тонкие пальцы .Между пыльных ушибленных листьев!Форму ветра они принимают,Птицы-осени ломкие стрелы,В снежно-серой вощеной бумаге.Скоро капли на стрелах повиснут,Зацепившись за выступы почек,Это слезы о зелени листьев,Что назавтра умрут золотыми,Крылья высей небес серебристых!
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