Помогите с переводом текста на казахский язык Привет, Саша! Я поздравляю тебя с таким знаменательным днем. Ты для меня настоящая подруга! Для меня ты образец для подражания, лучшая подруга. Я бы хотела тебе пожелать всего всего...
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Помогите с переводом текста на казахский язык Привет, Саша! Я поздравляю тебя с таким знаменательным днем. Ты для меня настоящая подруга! Для меня ты образец для подражания, лучшая подруга. Я бы хотела тебе пожелать всего всего. Желаю счастья, здоровья, успехов в учебе. Я хочу тебе подарить к игрушечного кота, потому что он такой же лучизарный как и ты. Целую обнимаю. Твоя лучшая подруга Настя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сəлем, Саша! Мен сені осы тамаша кунінмен қутықтаймын. Сен мен ушін ен жақын қурбымсын.
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