Помогите с переводом текста на казахский язык Привет, Саша! Я поздравляю тебя с таким знаменательным днем. Ты для меня настоящая подруга! Для меня ты образец для подражания, лучшая подруга. Я бы хотела тебе пожелать всего всего...

Қазақ тiлi

Помогите с переводом текста на казахский язык Привет, Саша! Я поздравляю тебя с таким знаменательным днем. Ты для меня настоящая подруга! Для меня ты образец для подражания, лучшая подруга. Я бы хотела тебе пожелать всего всего. Желаю счастья, здоровья, успехов в учебе. Я хочу тебе подарить к игрушечного кота, потому что он такой же лучизарный как и ты. Целую обнимаю. Твоя лучшая подруга Настя.

Автор: Гость