Помогите с проектом 2 класс на тему как изобрели радио и телефон

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Телефон и радио так прочно вошли в нашу жизнь, что современному человеку трудно даже представить, как люди обходились без них раньше.В результате исследования мы узнали, что благодаря радио и телевидению наш голос и даже шёпот может быть услышан в любой части мира, даже в космосе. Первые исследования в этой области были проведены итальянцем Антонио Меучи в период между 1850 и 1870 годами. Однако он не сумел осуществить свои замыслы по экономическим причинам. Поэтому изобретателем телефона считается американец Александр Грейам Белл. Первые телефоны. Раньше невозможно было напрямую набрать нужные номера: необходимо было вызвать телефонистку. Разговоры часто прерывались, и, чтобы быть услышанным, нужно было кричать. Телефон без проводов. Гульельмо Маркони, итальянский учёный, изобрел радио в период между 1894 и 1895 годами. Он отправил сигнал с холма, получивший его подтвердил это оружейным выстрелом. Радио получило широкое распространение, особенно для поддержания связи между кораблями на море и на суше. Связь с землёй поддерживалась с помощью телефона и телеграфа. Азбука Морзе. Раньше радио передавало информацию с помощью азбуки Морзе, используемой телеграфом. В азбуке Морзе буквы и цифры соответствуют коротким и длинным сигналам, то есть точкам и тире. Каждая буква – комбинация точек и тире: например, буква А обозначается точкой и тире (.–); буква Б – тире и тремя точками (–…) и так далее. Лишь позже стало возможным транслировать голоса и музыку. Как они работают. Обычно телефоны соединены между собой проводом. Сегодня а межконтинентальных связях используют радиотрансляцию и даже искусственные спутники земли. Радиотелефоны не имеют провода: голос передаётся по радио на станцию, откуда сообщение поступает человеку, с которым необходимо поговорить. Сегодня возможно даже общение компьютеров с помощью телефонной связи. Таким же способом телефакс позволяет отправлять копии документов. Знаете ли вы, что: первые радиоприёмники были очень громоздкими, а качество звука – плохим.