Помогите с русским!пожалуйстааа Укажите правильное объяснение пунктуации на ме??те пропуска в предложении "Они существуют(?)чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звуча...
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Помогите с русским!пожалуйстааа Укажите правильное объяснение пунктуации на ме??те пропуска в предложении "Они существуют(?)чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание.": 1.Сложноподчинённое предложение ,перед союзом (чтобы) нужна запятая 2.Простое предложение с однородными членами,перед союзом (чтобы) нужна запятая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Они существуют ( , )чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное звучание.": 1.Сложноподчинённое предложение ,перед союзом чтобы нужна запятая
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