На премьеру спектакля пьесы Джалила Мамедкулизаде в новой постановке билеты для ??зрослых стоят 18 манат , а для школьников половину этой суммы.У Самира и его четверых друзей студентов есть 100 манат.Сколько школьников они могу...

Математика

На премьеру спектакля пьесы Джалила Мамедкулизаде в новой постановке билеты для ??зрослых стоят 18 манат , а для школьников половину этой суммы.У Самира и его четверых друзей студентов есть 100 манат.Сколько школьников они могут пригласить с собой на премьеру спектакля ?

Автор: Гость