На премьеру спектакля пьесы Джалила Мамедкулизаде в новой постановке билеты для ??зрослых стоят 18 манат , а для школьников половину этой суммы.У Самира и его четверых друзей студентов есть 100 манат.Сколько школьников они могу...
Математика
На премьеру спектакля пьесы Джалила Мамедкулизаде в новой постановке билеты для ??зрослых стоят 18 манат , а для школьников половину этой суммы.У Самира и его четверых друзей студентов есть 100 манат.Сколько школьников они могут пригласить с собой на премьеру спектакля ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 взрослый билет стоит 18 манат 1 детский - 9 манат Компания из 5 взрослых потратит 5*18= 90 манат У них есть 100 манат 100-90=10 манат у них остается Следовательно, они могут взять с собой 1 школьника, и у них останется 1 манат 10-9=1
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