Какова причина сокращения географических объектов
География
Какова причина сокращения географических объектов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Численность географических объектов на Земле сокращается каждый день. Причины могут быть различными. Это и природные ненастья, так, совсем не давно в США песком и мелкими камнями чуть было не засыпан водопад Виктория. Ещё одной не маловажной причиной сокращения численности географических объектов является деятельность человека. Так, ещё в древности, чуть было не потеряли воды священного Нила, из-за постройки плотины. А также, навсегда утеряна деятельность реки Припять в Украине из-за аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Эта река приносила многую прибыль для Украинской ССР, но после аварии деятельность на этой реке прекратилась не смотря на её относительную чистоту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
К какой стилистической окраске относятся слова десять, десяток, дочка, акустический, социальный, четверо, четыре, четверка, воспроизводить, воспрои...
Русский язык
Прошу помочь написать текст на тему;''Времена года' Задавала написать самой,но не лезет нечего в голову,помогите прошу. Не с инета списать,а са...
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Турист шел а ч. со скоростью 5 км/ч и b ч. со скоростью 4 км/ч. Определите среднюю скорость туриста на пройденном участке...
Информатика
1)Сколько места в памяти надо выделить для хранения предложения Привет,Вася!(кодировка ASCII)? 2)Объём сообщения равен 11 кбайт.Мощность использо...