Какова причина сокращения географических объектов

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Численность географических объектов на Земле сокращается каждый день. Причины могут быть различными. Это и природные ненастья, так, совсем не давно в США песком и мелкими камнями чуть было не засыпан водопад Виктория. Ещё одной не маловажной причиной сокращения численности географических объектов является деятельность человека. Так, ещё в древности, чуть было не потеряли воды священного Нила, из-за постройки плотины. А также, навсегда утеряна деятельность реки Припять в Украине из-за аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Эта река приносила многую прибыль для Украинской ССР, но после аварии деятельность на этой реке прекратилась не смотря на её относительную чистоту.