ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Турист шел а ч. со скоростью 5 км/ч и b ч. со скоростью 4 км/ч. Определите среднюю скорость туриста на пройденном участке пути.

Алгебра

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Турист шел а ч. со скоростью 5 км/ч и b ч. со скоростью 4 км/ч. Определите среднюю скорость туриста на пройденном участке пути.

Автор: Гость