ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Турист шел а ч. со скоростью 5 км/ч и b ч. со скоростью 4 км/ч. Определите среднюю скорость туриста на пройденном участке пути.

Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ! Турист шел а ч. со скоростью 5 км/ч и b ч. со скоростью 4 км/ч. Определите среднюю скорость туриста на пройденном участке пути.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9 9:2=4,5 км/ч средняя скорость туриста на пройденном участке пути
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