1)Сколько места в памяти надо выделить для хранения предложения Привет,Вася!(кодировка ASCII)? 2)Объём сообщения равен 11 кбайт.Мощность использованного алфавита-35 символов.Какую длину имеет данное сообщение? 3)Сколько бит н...

Информатика
1)Сколько места в памяти надо выделить для хранения предложения Привет,Вася!(кодировка ASCII)? 2)Объём сообщения равен 11 кбайт.Мощность использованного алфавита-35 символов.Какую длину имеет данное сообщение? 3)Сколько бит нужно выделить для хранения текста МУНСАТ УРЕ КАМУКА при использовании алфавита племени МУМУКА:буквы МУКАЕНТРС и пробел? Решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
задача1в кодировке ASCII  1 символ  кодируется 1 байтом. В тексте 12 символов, значит в памяти надо выделить 12 байт.задача2 запишем условие: I=11 Кб, N=35, K=?решениевычислим вес одного символа алфавита. N=2^i,  подставим вместо N 35получим 35=2^i число 35 не является точной степенью числа 2, поэтому вес одного символа алфавита найдем по таблице i=5,1 битвыразим объем сообщения в битах: I=11*1024*8=90112 битчтобы узнать количество символов разделим I на iK=90112/5,1=17669

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