Решить задачу уравнением сколько девочек в классе,если всего 24 ученика,а мальчиков вдвое больше,чем девочек?

Математика

Решить задачу уравнением сколько девочек в классе,если всего 24 ученика,а мальчиков вдвое больше,чем девочек?

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