Решить задачу уравнением сколько девочек в классе,если всего 24 ученика,а мальчиков вдвое больше,чем девочек?

Математика
Решить задачу уравнением сколько девочек в классе,если всего 24 ученика,а мальчиков вдвое больше,чем девочек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- количество девочек тогда мальчиков - 2x x+2x=24 3x=24 x=24/3 x=8 тогда мальчиков 2x=2*8=16 Ответ: девочек 8 а мальчиков 16.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Не горит лампочка интернет,перезагружал. Не получается,ждал долго
Ответить
История
Положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности на Руси (по три)
Ответить
Физика
Помогите!! Грузовик массой 5 т движется равномерно по прямоли- нейному участку д??роги. Определите силу тяги двига- теля грузовика, если изве...
Ответить
Математика
Найдите расстояние между точками: а)А (2,4) и В (-7,2) б) М (-5) и N (3 1/3)
Ответить
Английский язык
НАДО НАПИСАТЬ про одного животного ,что оно кушает и тд
Ответить