Решить задачу уравнением сколько девочек в классе,если всего 24 ученика,а мальчиков вдвое больше,чем девочек?
Математика
Решить задачу уравнением сколько девочек в классе,если всего 24 ученика,а мальчиков вдвое больше,чем девочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- количество девочек тогда мальчиков - 2x x+2x=24 3x=24 x=24/3 x=8 тогда мальчиков 2x=2*8=16 Ответ: девочек 8 а мальчиков 16.
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