К какой стилистической окраске относятся слова десять, десяток, дочка, акустический, социальный, четверо, четыре, четверка, воспроизводить, воспроизводство, наблюдение, книга, книжка, стабильный, автобус, графика, глупыш, глупы...
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К какой стилистической окраске относятся слова десять, десяток, дочка, акустический, социальный, четверо, четыре, четверка, воспроизводить, воспроизводство, наблюдение, книга, книжка, стабильный, автобус, графика, глупыш, глупый, легкий, настроение, мороз, морозный, ионы
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Научные и уменьшительно-ласкательные
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