Прошу помочь написать текст на тему;''Времена года' Задавала написать самой,но не лезет нечего в голову,помогите прошу. Не с инета списать,а самой так что люди прошу помочь я вас верю) Заранее спасибо
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Прошу помочь написать текст на тему;''Времена года' Задавала написать самой,но не лезет нечего в голову,помогите прошу. Не с инета списать,а самой так что люди прошу помочь я вас верю) Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши сама , типо я родилась зимой или весной , моё типо любимое время года и т.д , и растягивай это почему нравятся это время , почему не нравятся типо того. как бы ты хотела видеть это время года и почему. я так всегда писал своими словами и всё мне ставили или 4 или 5 ! удачи
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