Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23
Математика
Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23
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Скільки різних правильних і неправильних дробів можна скласти з чисел 3;5;7;11;13; 17;19;23 Ответ: 35
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