Представь в виде дроби (r/2+r/11)⋅1/r^2

Гость: Гость:

(r/2+r/11)1/r**= r/2 x 1/r** + r/11 x 1/r** = 1/2r + 1/11r = (11 + 2)/22r = 13/22r Это так, если я правильно поняла условие.У меня "**" - это вторая степень.