Биссектриса угла С параллелограмма ABCD пересекает сторону AD в точке М и продолжение стороны AB за точку А в точку N. Найдите периметр параллелограмма, если АN= 4, DМ = 3

Геометрия

Биссектриса угла С параллелограмма ABCD пересекает сторону AD в точке М и продолжение стороны AB за точку А в точку N. Найдите периметр параллелограмма, если АN= 4, DМ = 3

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