Биссектриса угла С параллелограмма ABCD пересекает сторону AD в точке М и продолжение стороны AB за точку А в точку N. Найдите периметр параллелограмма, если АN= 4, DМ = 3
Геометрия
Биссектриса угла С параллелограмма ABCD пересекает сторону AD в точке М и продолжение стороны AB за точку А в точку N. Найдите периметр параллелограмма, если АN= 4, DМ = 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Св-во бис-сы угла в параллелограмме: образует равнобедренный треугольник СМD значит DC=DM=3 MNA равносторонний треугольник значит MN=NA=MA=4 значит DA=3+4=7 (7+3)*2=20
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