Помогите с сочинение по картине В.А.Серова Мика Морозов

Гость: Гость:

Серов Валентин Александрович – известный живописец и сын композитора А. Серова. За свою жизнь брал уроки живописи у самого Ильи Репина. Одной из известных и очень интересных картин автора есть воспроизведение «Мика Морозов». На картине автор изобразил мальчика 5 лет. По всей видимости, это и есть Мика Морозов. Он сидит на стуле и позирует художнику. Весь его вид говорит о том, что ему хочется вскочить и побежать на улицу, гулять, а не сидеть на одном месте. Глядя на мальчика можно предположить, что он только проснулся. На него одета белая ночная рубашка. Светлые кудрявые волосы взъерошены. И на лице просматривается еще ночная пелена. Автор рисовал его из близкого расстояния, благодаря чему можно рассмотреть все детали. На щеках у ребенка виднеется румянец, розовые губы слегка приоткрыты, как бы что-то хотят спросить, а темные глазки смотрят вдаль, в надежде, что скоро смогут побежать куда-то. Весь его детский образ выражает непосредственность, наивность, послушание. На темном фоне стены, этот маленький кудрявый мальчик похож на светлого ангелочка. Он весь светится добротой и лаской. Глядя на позу мальчика, невольно задумываешься, или это автор посадил его так, или может быть мальчишка уже весь в нетерпении. Он хочет бежать, изучать что-то новое, яркое. И это не странно. Он еще совсем маленький и такое чувство, как смирение ему еще не знакомо. Автору очень точно удалось передать все происходящее именно в том момент. Выражение лица мальчика, его позу, яркость комнаты. Сама картина, кажется, очень живой, легкой, не обрамляющей. На ней изображено детство. Наверное, каждый, кто смотрит на Мику Морозова, узнает в нем себя в пять лет. Восхитительнее воспроизведение Валентина Серова «Мика Морозов» возвращает всех в свое безропотное детство. Заставляет забыть о суете и переживаниях.