Помогите с тестом, ПОЖАЛУЙСТА !!!

Биология
Помогите с тестом, ПОЖАЛУЙСТА !!!
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Гость:
3-в 4-г 5-а 6-в 7-б 8-г 9-а 10-в
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