Помогите с задачами!!

Математика
Помогите с задачами!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 138 и 230 2) 320 3) 450 и 360
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