Помогите с задачей по геометрии,вот фотография

Геометрия
Помогите с задачей по геометрии,вот фотография
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
АС=6 сам, так как МN-средняя линия
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