Для трех лошадей на 25 дней запасли 300 кг овса. Сколько овса надо запасти для пяти лошадей на 30 дней?
Математика
Для трех лошадей на 25 дней запасли 300 кг овса. Сколько овса надо запасти для пяти лошадей на 30 дней?
Ответ(ы):
Гость:
300/25=12 12/3=4 1 лошади 4*30=120 120*5= 600 кг
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