Для трех лошадей на 25 дней запасли 300 кг овса. Сколько овса надо запасти для пяти лошадей на 30 дней?

Математика
Для трех лошадей на 25 дней запасли 300 кг овса. Сколько овса надо запасти для пяти лошадей на 30 дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
300/25=12 12/3=4     1 лошади  4*30=120  120*5= 600 кг 
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