Указать падеж прилагательных и вставить окончания . Про приблизительную оценку, благодаря приветливой хозяйк.., у привлекательн... блондина, по приволжскому селу, в пригласительн... письмо, во вкуснейш.. мороженое, за пригородн...
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Указать падеж прилагательных и вставить окончания . Про приблизительную оценку, благодаря приветливой хозяйк.., у привлекательн... блондина, по приволжскому селу, в пригласительн... письмо, во вкуснейш.. мороженое, за пригородное шоссе,о придирчив.. хозяин.., про зимн... ночь,за приозёрн.. кра..м, благодаря пристальному вниманию, с хлебн... тестом, кроме прытк... насекомого, в пустяков... дело.
Ответ(ы):
Гость:
Про приблизительную оценку (В.п), благодаря приветливой хозяйке (Д.п), у привлекательного блондина (Р.п), по приволжскому селу (Д.п), в пригласительное письмо (В.п), во вкуснейшее мороженое (В.п), за пригородное шоссе (В.п), о придирчивом хозяине (П.п), про зимнюю ночь (В.п), за приозёрным краем (Т.п), благодаря пристальному вниманию (Д.п), с хлебным тестом (Т.п), кроме прыткого насекомого (Р.п), в пустяков? дело.
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