Указать падеж прилагательных и вставить окончания . Про приблизительную оценку, благодаря приветливой хозяйк.., у привлекательн... блондина, по приволжскому селу, в пригласительн... письмо, во вкуснейш.. мороженое, за пригородн...

Гость: Гость:

Про приблизительную оценку (В.п), благодаря приветливой хозяйке (Д.п), у привлекательного блондина (Р.п), по приволжскому селу (Д.п), в пригласительное письмо (В.п), во вкуснейшее мороженое (В.п), за пригородное шоссе (В.п), о придирчивом хозяине (П.п), про зимнюю ночь (В.п), за приозёрным краем (Т.п), благодаря пристальному вниманию (Д.п), с хлебным тестом (Т.п), кроме прыткого насекомого (Р.п), в пустяков? дело.