Указать падеж прилагательных и вставить окончания . Про приблизительную оценку, благодаря приветливой хозяйк.., у привлекательн... блондина, по приволжскому селу, в пригласительн... письмо, во вкуснейш.. мороженое, за пригородн...

Русский язык
Указать падеж прилагательных и вставить окончания . Про приблизительную оценку, благодаря приветливой хозяйк.., у привлекательн... блондина, по приволжскому селу, в пригласительн... письмо, во вкуснейш.. мороженое, за пригородное шоссе,о придирчив.. хозяин.., про зимн... ночь,за приозёрн.. кра..м, благодаря пристальному вниманию, с хлебн... тестом, кроме прытк... насекомого, в пустяков... дело.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Про приблизительную оценку (В.п), благодаря приветливой хозяйке (Д.п), у привлекательного блондина (Р.п), по приволжскому селу (Д.п), в пригласительное письмо (В.п), во вкуснейшее мороженое (В.п), за пригородное шоссе (В.п), о придирчивом хозяине (П.п), про зимнюю ночь (В.п), за приозёрным краем (Т.п), благодаря пристальному вниманию (Д.п), с хлебным тестом (Т.п), кроме прыткого насекомого (Р.п), в пустяков? дело.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В чем проявляется приспособленность цветковых растений к опыление насекомыми
Ответить
Алгебра
Прямолинейное движение точки описывается законом x(t)=t^4 - 3t. Найдите скорость и уск??рение в момент t=1.
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные буквы.Выдели нужными значками те части слов,в которых пропуще??ы орфограммы. Третье предложение разбери по членам предложения. З...
Ответить
Математика
Из этих чисел надо найти те которые делется а)на 2 б)на5 в)на 2 и 5 г) на 10 числа 128,324,500,506,725,905,830,962,750,1000,1262,2440
Ответить
Информатика
Какие алгоритмы называются линейными
Ответить