Что я думаю о первой половине 20 века по истории сочинение

История
Что я думаю о первой половине 20 века по истории сочинение
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Гость:
Век был юн, и первое, что он увидел, была большая война (с) 19й век закончился мощнейшей научно-технической революцией. Существенно усилились средства производства. К паровым двигателям прибавились двигатели внутреннего сгорания. Новую нишу в экономиках создало электричество.    Из-за бурного роста экономик  20й век начался с кризиса и смены мировых экономических систем. Империализм как экономическая модель впал в стагнацию, местами в рецессию. Назрела необходимость переходить на другую, более совершенную. Те, кто не был империями - центральноевропейские страны - смогли быстро перестроить свои экономики на новый, капиталистический рыночный лад. И в короткий срок выдали такой бурный экономический рост, что грозили вытеснить империалистические страны - Британию и Францию - со всех рынков.  Империалисты сработали на опережение и развязали войну с капиталистами.  В итоге боевая ничья за 4 года и 2 революции в европейских странах: в Германии и России. И там, и там империалисты пробовали новые экономические модели. К тому же под шумок тотальной мобилизации военного времени они частично реформировали свои экономики, до войны работавшие по старому стилю. В итоге половинчатые реформы в Британии и Франции привели к тому, что экономики стали давать больше, но старая, империалистическая система распределения не справилась с резко изменившимся производством. И случилась Великая Депрессия 20х годов - кризис перепроизводства.  Кризис привел к тому, что экономики снова мобилизовались и спешно реформировались. И опять в выигрыше остались те, у кого не было колоний, кто не был скован старой империалистической системой.  Получилось повторение событий начала века - бурный рост неимпериалистических экономик и большая война.
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