Какое из следующих утверждений верно? 1) все углы ромба равны. 2) любой прямоугол??ник можно вписать в окружность. 3) диагональ трапеции делит ее на два равных треугольника.

Геометрия

Какое из следующих утверждений верно? 1) все углы ромба равны. 2) любой прямоугол??ник можно вписать в окружность. 3) диагональ трапеции делит ее на два равных треугольника.

Автор: Гость