Какое из следующих утверждений верно? 1) все углы ромба равны. 2) любой прямоугол??ник можно вписать в окружность. 3) диагональ трапеции делит ее на два равных треугольника.
Геометрия
Какое из следующих утверждений верно? 1) все углы ромба равны. 2) любой прямоугол??ник можно вписать в окружность. 3) диагональ трапеции делит ее на два равных треугольника.
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