Помогите с задачи пожалуйста! я не могу решить. скину фотку задачи #4 а.б.В.г. В коментах.
Математика
Помогите с задачи пожалуйста! я не могу решить. скину фотку задачи #4 а.б.В.г. В коментах.
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Гость:
Давай!!!) я помогу)))
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