Помогите с задачи пожалуйста! я не могу решить. скину фотку задачи #4 а.б.В.г. В коментах.

Математика

Помогите с задачи пожалуйста! я не могу решить. скину фотку задачи #4 а.б.В.г. В коментах.

Автор: Гость