Первый цех выпускает 450
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Первый цех выпускает 450
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый цех - 450 : 3 = 150 деталей в час , 2 цех - 560 : 4 = 140 деталей в час
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