Помогите решить уравнения, пожалуйста , если можете , то с объяснением! 8х-15-3х=5 8:??=10:2,5
Математика
Помогите решить уравнения, пожалуйста , если можете , то с объяснением! 8х-15-3х=5 8:??=10:2,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х=20 х=4 --------------------------------- х=8:4 х=2
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