Помогите решить уравнения, пожалуйста , если можете , то с объяснением! 8х-15-3х=5 8:??=10:2,5

Математика

Помогите решить уравнения, пожалуйста , если можете , то с объяснением! 8х-15-3х=5 8:??=10:2,5

Автор: Гость