Помогите пожалуйста решить задачу.Деталь объёмом в 3,5 дм в кубе имеет массу 27,3 кг,другая деталь имеет массу 10,92 кг.Каков объём второй детали?

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Если считать, что детали сделаны из одного материала ( то есть ρ₁=ρ₂), то m₁ m₂ ---- =------ V₁ V₂ V₁m₂ 3,5*10,92 V₂=----------- = --------------- = 1,4 дм³ m₁ 27,3