Помогите пожалуйста решить задачу.Деталь объёмом в 3,5 дм в кубе имеет массу 27,3 кг,другая деталь имеет массу 10,92 кг.Каков объём второй детали?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.Деталь объёмом в 3,5 дм в кубе имеет массу 27,3 кг,другая деталь имеет массу 10,92 кг.Каков объём второй детали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если считать, что детали сделаны из одного материала ( то есть ρ₁=ρ₂), то m₁     m₂ ---- =------ V₁      V₂          V₁m₂       3,5*10,92 V₂=----------- = --------------- = 1,4 дм³           m₁             27,3
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