А) 1/3×2/7= б) 1/2×5/6= в) 3/4×1/4= г) 4/9×2/3= д) 2/5×7/5= номер 835 спортивная площадка имеет ф??рму прямо угольника с размерами 10 целых 1/2 М и 16 М чему равна ею площадь
Математика
А) 1/3×2/7= б) 1/2×5/6= в) 3/4×1/4= г) 4/9×2/3= д) 2/5×7/5= номер 835 спортивная площадка имеет ф??рму прямо угольника с размерами 10 целых 1/2 М и 16 М чему равна ею площадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 1/2*5/6=5/12б) 3/4*1/4=3/16в) 4/9*2/3=8/27г) 2/5*7/5=14/2510 1/2*16=21/2*16=21*8=168 кв.м -площадь площадкиили по другому 10 1/2=10,5м 10,5*16=168 кв.м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Какие можно сделать слова по английский из этих букв: 1) srtuoers, 2) tcao , 3) nertrais, 4) sskco 5)tkris 6) sdsre
Физика
Написать уравнение гармонического колебательного движения пружинного маятника, если максимальное ускорение точки составляет 500 см/с2, а смещение м...
Окружающий мир
Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. Ка??ие предметы ты положишь в бак °пластик°? Запиши номера этих пред...