А) 1/3×2/7= б) 1/2×5/6= в) 3/4×1/4= г) 4/9×2/3= д) 2/5×7/5= номер 835 спортивная площадка имеет ф??рму прямо угольника с размерами 10 целых 1/2 М и 16 М чему равна ею площадь

Математика

А) 1/3×2/7= б) 1/2×5/6= в) 3/4×1/4= г) 4/9×2/3= д) 2/5×7/5= номер 835 спортивная площадка имеет ф??рму прямо угольника с размерами 10 целых 1/2 М и 16 М чему равна ею площадь

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