Выручайййте математики!!!

Гость: Гость:

А) Если 2х-у=4, то у=2х-4 х+2у=7 х+2(2х-4)=7 х+4х-8=7 5х=15 х=3 => у=2*3-4=6-4=2 б) Если х+7у=-29,то х=-29-7у 2х-5у=18 2(-29-7у)-5у=18 -58-14у-5у=18 -19у=76 у=76:-19 у=-4 => х=-29-(7*-4)=-1