Выручайййте математики!!!
Алгебра
Выручайййте математики!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Если 2х-у=4, то у=2х-4 х+2у=7 х+2(2х-4)=7 х+4х-8=7 5х=15 х=3 => у=2*3-4=6-4=2 б) Если х+7у=-29,то х=-29-7у 2х-5у=18 2(-29-7у)-5у=18 -58-14у-5у=18 -19у=76 у=76:-19 у=-4 => х=-29-(7*-4)=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Какие можно сделать слова по английский из этих букв: 1) srtuoers, 2) tcao , 3) nertrais, 4) sskco 5)tkris 6) sdsre
Физика
Написать уравнение гармонического колебательного движения пружинного маятника, если максимальное ускорение точки составляет 500 см/с2, а смещение м...
Окружающий мир
Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. Ка??ие предметы ты положишь в бак °пластик°? Запиши номера этих пред...