Как правильно записать с вопросом или нет. хитрый как лиса
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Как правильно записать с вопросом или нет. хитрый как лиса
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Гость:
Можно и так и так,перед как.запятая
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