Составить из слов два предложения:светило солнышка,весело,чирикали,воробьи
Русский язык
Составить из слов два предложения:светило солнышка,весело,чирикали,воробьи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светило солнышко и воробьи весело чирикали
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