Молярная масса высшего оксида элемента 3a группы периодической системы в 1.065 раза ??ольше молярной массы его высшего хлорида.Установите элемент.
Химия
Молярная масса высшего оксида элемента 3a группы периодической системы в 1.065 раза ??ольше молярной массы его высшего хлорида.Установите элемент.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомная масса элемента х............ молярная масса хлорида х+ 35,5*3............. молярная масса оксида 2х+ 16*3........... (2х+ 48) /(х+ 106,5) =1.065.......... х = 70 галлий Ga
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