(119+141) - (-59 + 119) (325 + 219) - (125 + 119) (228 - 215) - (28 - 315) -(82 + 98) - (186 - 86)
Математика
(119+141) - (-59 + 119) (325 + 219) - (125 + 119) (228 - 215) - (28 - 315) -(82 + 98) - (186 - 86)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(119+141)-(-59+119)=260-60=200(325+219)-(125+119)=544-244=300(228-215)-(28-315)=13-(-287)=13+287=300-(82+98)-(186-86)=-180-180=-360
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