Гипотенуза прямоугольного угла равна 10 см, а косинус одного из острых углов равен 0,8. Найдите катеты треугольника!

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Составляем пропорцию, но сначала: AB,AC - катеты, BC гипотенуза, угол а= 90, возьмем угол С как острый, синус которого = 0,8 а теперь пропорция: поулчается AC=10*8/10=8 по теореме пифагора находим другой катет АВ=