Помогите с заданиями после 6-ого,сколько сможете

Математика
Помогите с заданиями после 6-ого,сколько сможете
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Гость:
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