Какой объем газа (н.у.) выделится при растворении в воде 90г технического лития, сод??ржащего 10 % примесей

Химия

Какой объем газа (н.у.) выделится при растворении в воде 90г технического лития, сод??ржащего 10 % примесей

Автор: Гость