Какой объем газа (н.у.) выделится при растворении в воде 90г технического лития, сод??ржащего 10 % примесей

Химия
Какой объем газа (н.у.) выделится при растворении в воде 90г технического лития, сод??ржащего 10 % примесей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Li + 2H2O = 2LiOH + H2(газ) m(Li) = 90г * 0,1 = 9г n(Li) = 9г / 7г/моль = 1,3 моль V(Li) = 1,3моль * 22,4л/моль = 29л Ответ: V(Li) = 29л
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