Помогите сделайте фонетический разбор слова километров

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Помогите сделайте фонетический разбор слова километров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кило-корень Метр-корень Ов-окончание
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