Помогите сделать 141)))))

Гость: Гость:

После дождичка в четверг - никогда Через час по чайной ложке - медленно Яблоку негде упасть - тесно Волей-неволей - поневоле Без году неделя - недавно В двух словах - кратко Воробью по колено - мелко Изо дня в день - ежедневно Как снег на голову - неожиданно