Помогите сделать 141)))))
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Помогите сделать 141)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После дождичка в четверг - никогда Через час по чайной ложке - медленно Яблоку негде упасть - тесно Волей-неволей - поневоле Без году неделя - недавно В двух словах - кратко Воробью по колено - мелко Изо дня в день - ежедневно Как снег на голову - неожиданно
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