В одинаковые контейнера разложили поровну 4480 кг моркови и 2800кг свёклы. Контейнеров с морковью было на 3 больше, чем со свёклой. Сколько было контейнеров со свёклой?

Математика

В одинаковые контейнера разложили поровну 4480 кг моркови и 2800кг свёклы. Контейнеров с морковью было на 3 больше, чем со свёклой. Сколько было контейнеров со свёклой?

Автор: Гость