В одинаковые контейнера разложили поровну 4480 кг моркови и 2800кг свёклы. Контейнеров с морковью было на 3 больше, чем со свёклой. Сколько было контейнеров со свёклой?
Математика
В одинаковые контейнера разложили поровну 4480 кг моркови и 2800кг свёклы. Контейнеров с морковью было на 3 больше, чем со свёклой. Сколько было контейнеров со свёклой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4480-2800=1680кг-моркови больше, чем свеклы1680:3=560 кг в одном контейнере2800:560=5 контейнеров со свеклой
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