Какое вещество, содержащееся в почве, определяет ее плодородие? 1) Песок 2) Глина 3) Вода 4) Перегной

Окружающий мир
Какое вещество, содержащееся в почве, определяет ее плодородие? 1) Песок 2) Глина 3) Вода 4) Перегной
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Гость:
4). .....……............................... Перегной ………………........................
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